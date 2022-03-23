Японская компания Sharp приостанавливает отгрузку товара в Россию

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23 марта 2022, 09:38 Источник: РИА Новости

фото с сайта sharp.ru/cps/rde/xchg/ru/

Японский производитель электроники Sharp заявил о приостановке отгрузки товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Сообщение опубликовано на сайте компании.

"Группа Sharp в связи с нынешней ситуацией в настоящее время приостанавливает отгрузку товара в Россию. Мы будем внимательно следить за ситуацией и действовать соответствующим образом на основе духа корпоративных норм", - говорится в заявлении.

В японской корпорации заявили, что она "близко воспринимает то, что сейчас происходит на Украине". В Sharp выразили соболезнования пострадавшим" и пожелали скорейшего разрешения конфликта. Компания принимает участие в сборе средств и помощи для пострадавших.

Ранее несколько западных компаний объявили о приостановке работы с Россией из-за ситуации на Украине - производители лекарств - фармкомпании, автопроизводители, производители строительных материалов, одежды, косметики, платежные системы и т.д.