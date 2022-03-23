Кадыров призвал президента Украины Зеленского повернуться лицом к России, чтобы войти в историю миротворцем

Аргументы Недели → Политика 13+

23 марта 2022, 07:24 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Глава Чечни Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением: "Развернись лицом к России, и ты войдёшь в историю миротворцем". В своем обращении к украинскому президенту глава Чечни отметил, что спецслужбы Зеленского посоветовали ему бежать из Украины. "Таких советников врагу не пожелаешь... Иными словами, они посоветовали тебе первым бежать с тонущего корабля", - констатировал чеченский лидер.

Кадыров призвал Зеленского прислушаться к тому, что ему "советуют руководства соседних стран: совместно с Россией очистить Украину от различного сброда в виде бандеровцев, неонацистов, азовцев, так называемых ичкерийцев, ваххабитов и террористов, перекочевавших с Ближнего Востока, а затем вместе строить чистое от экстремизма государство". По словам Кадырова, Зеленскому нужно перестать быть марионеткой США и НАТО, "стать волевым президентом, имеющим собственное железное мнение".

Как отметил Кадыров, видно, что вся эта ситуация Зеленскому совершенно непонятна. Он посоветовал Зеленскому: "... согласись со всеми предложениями Президента России В.В.Путина, встретившись с ним, и реши в конце концов этот вопрос мирным путём".

Глава Чечни полагает, что "условия Владимира Владимировича обоюдовыгодны и продуктивны". "Обрати внимание, что наш Лидер всегда поддерживает страны, ставшие жертвами грязной политики Запада и делает их стратегическими союзниками. Поддержит и Украину", - подчеркнул Кадыров.

"Не давай закачивать в себя бесперспективные идеи - включи трезвую голову. Развернись лицом к России и, ты войдёшь в историю миротворцем, спасшим свой народ", - призвал он Зеленского и пообещал обратиться к Путину, чтобы предложить ему убежище в Чечне.

Переговорный процесс между Российской Федерацией и Украиной идет медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.