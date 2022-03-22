Песков: переговорный процесс между Россией и Украиной идет медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы

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22 марта 2022, 13:43

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Переговорный процесс между Российской Федерацией и Украиной идет медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Переговорный процесс у делегаций РФ и Украины идет медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы», — процитировал Пескова Telegram-канал ТАСС.

Канал также отметил, что спикер Кремля не стал называть дату продолжения переговоров, сославшись на плавающий график.

Как сообщалось ранее во вторник, заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что американские санкции не окажут никакого влияния на решимость Москвы достигнуть целей специальной операции на Украине.