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Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины и процесс переговоров с Киевом

, 22:28 Источник: ТАСС

Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины и процесс переговоров с Киевом
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин вечером во вторник обсудил по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины и процесс переговоров между представителями Москвы и Киева.

Согласно последней информации, беседа политиков состоялась по инициативе французской стороны. Владимир Путин и Эммануэль Макрон продолжили обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в частности, обсудили переговоры, которые ведутся между российскими и украинскими представителями.

До этого главы РФ и Франции поговорили по телефону в минувшую пятницу.

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