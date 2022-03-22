Шольц заявил о необходимости проведения «более широких» переговоров Москвы и Киева

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22 марта 2022, 20:50 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Hannibal Hanschke/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках пресс-конференции во вторник, 22 марта, заявил, что официальный Берлин считает необходимым расширение текущего формата переговоров Российской Федерации и Украины.

Олаф Шольц обратил внимание на необходимость проведения прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые "шли бы дальше того, что есть на сегодняшний день".

Канцлер ФРГ напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что хочет переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Олаф Шольц уточнил, что стороны должны иметь возможность "договориться о мире".