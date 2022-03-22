Первый заместитель постпреда РФ при ООН Полянский: радикалы на Украине готовят провокации с токсичными химвеществами

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22 марта 2022, 21:13 Источник: РИА "Новости"

ООН, Guenter Fischer/imageBROKER.com

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в рамках беседы с журналистами заявил о свидетельствах готовящихся украинскими радикалами провокаций с применением опасных химикатов на Украине.

Дмитрий Полянский с сожалением отметил, что предсказания российской стороны о подготовке украинскими националистическими группировками постановочных провокаций с использованием химоружия на подконтрольных им территориях начинают "становиться явью".

По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН, Москва ранее предупреждала западных партнеров о доставке украинскими боевиками в школу, расположенную в деревне Котлярово в Николаевском районе, контейнеров с токсичными химическими веществами. Предполагается, что они будут взорваны, когда к зданию приблизятся российские военные.