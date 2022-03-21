Представитель МО Конашенков: утечка аммиака на заводе в Сумах – это следствие провокации украинских националистов

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21 марта 2022, 11:15 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" в Сумах – это следствие провокации украинских националистов.

Игорь Конашенков напомнил, что Минобороны РФ еще 19 марта официально предупредило о готовящейся провокации – минировании предприятия украинскими националистами, которые планируют обвинить Россию в использовании химоружия.

Согласно данным Сумской областной администрации, на заводе "Сумыхимпром" была зафиксирована утечка аммиака. Жизни местных жителей ничто не угрожает.