Представитель МО Конашенков: утечка аммиака на заводе в Сумах – это следствие провокации украинских националистов

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" в Сумах – это следствие провокации украинских националистов.
Игорь Конашенков напомнил, что Минобороны РФ еще 19 марта официально предупредило о готовящейся провокации – минировании предприятия украинскими националистами, которые планируют обвинить Россию в использовании химоружия.
Согласно данным Сумской областной администрации, на заводе "Сумыхимпром" была зафиксирована утечка аммиака. Жизни местных жителей ничто не угрожает.