Премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что украинские беженцы должны будут вернуться на родину

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22 марта 2022, 21:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Дании, pixabay.com

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что беженцы с территории Украины не должны интегрироваться в датское общество – в случае появления возможности им следует вернуться на родину.

Метте Фредериксен подчеркнула, что быть беженцем – "это временно". Премьер-министр Дании уточнила, что люди, которые ранее эвакуировались с территории Украины, должны будут впоследствии вернуться на родину и помочь ей развиваться.

Фредериксен добавила, что такая позиция датских властей позволяет помогать другим беженцам.