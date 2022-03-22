С жителями освобожденных городов Донбасса пообщался спецкор RT: людей не оповещали о зеленых коридорах

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22 марта 2022, 10:50

Автобус с беженцами, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Специальный корреспондент агентства RT Валентин Горшенин смог организовать очередной стрим «Летучка» и поделиться рассказами жителей освобождённых городов Украины и Донбасса. Как сообщают очевидцы, никто не оповещал население о зелёных коридорах для эвакуации.

«Первое, о чём говорят: не слышали они ни о каких зелёных коридорах, о том, что Россия их объявляла, со стороны украинской никто об этом не сообщал и вообще об этом не задумывался», − рассказывает Горшенин.

Более того, как отмечают беженцы, уже по гуманитарным группам и отдельным спасавшимся от обстрелов людям украинские военные вели прицельный огонь. Мужчина рассказывает, как мирных жителей обстреливал снайпер ВСУ.

«Цитирую: «Как только мы пытались выйти из подвалов, чтобы перебежками как-то найти путь отхода, укрытия, начал работать снайпер прицельно, на наших глазах убиты два гражданских», − говорит корреспондент.

Люди, по словам Горшенина, находятся в настоящем шоке от происходящего и ждут, когда всё это закончится.

Отметим, Народная милиция ЛНР сообщала об обстрелах украинскими войсками при эвакуации людей школу в Рубежном.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские радикалы оборудуют огневые точки, опорные пункты и склады боеприпасов в медицинских учреждениях Одессы и Чернигова. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник сообщил, что в этих городах Украины идет срочная выписка пациентов из больниц, выписывают даже пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.