Небензя назвал «тревожным сигналом» приостановку работы ряда оппозиционных партий на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

22 марта 2022, 20:27 Источник: ТАСС

постпред РФ при ООН Василий Небензя, MFA Russia/ Globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в письме членам Совета Безопасности организации назвал "тревожным сигналом" приостановку работы ряда оппозиционных партий на Украине, в частности, представленных в Раде.

В письме постпреда России при Организации Объединенных Наций также подчеркивается, что, согласно имеющейся информации, на украинской территории радикалы задержали сотни правозащитников.

Василий Небензя призвал членов Совбеза ООН "использовать свое влияние" на официальный Киев для обеспечения свободы и безопасности Елены Бережной, которая представляет "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной". Она, как сообщается, находится в заключении в СБУ, поскольку высказывается против распространения на Украине ультранационализма.