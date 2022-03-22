В КГБ Белоруссии заявили о ликвидации резидентуры Украины, которая действовала под дипломатическим прикрытием

Заместитель начальника следственного управления Комитета государственной безопасности Белоруссии Константин Бычек заявил, что КГБ ликвидировал резидентуру Украины, действовавшую под дипприкрытием.
Согласно последней информации, в действиях некоторых украинских дипломатов содержатся признаки преступления, которое предусматривается статьей 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Шпионаж". Константин Бычек уточнил, что, согласно тексту статьи 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях, вышеуказанные лица пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции того государства, где они находятся.
В связи со сложившейся ситуацией в комитете приняли меры по сковыванию разведывательной деятельности, а также ликвидировали резидентуру, которая действовала под дипломатическим прикрытием.