В КГБ Белоруссии заявили о ликвидации резидентуры Украины, которая действовала под дипломатическим прикрытием

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22 марта 2022, 19:40 Источник: ТАСС

флаг Белоруссии, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Заместитель начальника следственного управления Комитета государственной безопасности Белоруссии Константин Бычек заявил, что КГБ ликвидировал резидентуру Украины, действовавшую под дипприкрытием.

Согласно последней информации, в действиях некоторых украинских дипломатов содержатся признаки преступления, которое предусматривается статьей 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Шпионаж". Константин Бычек уточнил, что, согласно тексту статьи 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях, вышеуказанные лица пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции того государства, где они находятся.

В связи со сложившейся ситуацией в комитете приняли меры по сковыванию разведывательной деятельности, а также ликвидировали резидентуру, которая действовала под дипломатическим прикрытием.