Ватикан не стал раскрывать детали телефонной беседы Папы Римского и президента Украины

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22 марта 2022, 16:30

Папа Римский Франциск, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Сотрудники службы печати Святого престола в Ватикане не стали раскрывать журналистам содержание беседы, состоявшейся во вторник, 22 марта, между президентом Украины Владимиром Зеленским и Папой Римским Франциском. Сам факт разговора с понтификом раскрыл украинский гарант на своей странице в Twitter.

В комментарии президент Зеленский подчеркнул желание официального Киева видеть Ватикан в роли посредника при урегулировании конфликта на Украине. О том, что Папу Римского готовы видеть в Киеве, сообщил украинский посол при Святом престоле Андрей Юраш.

За последние дни Франциск получил несколько приглашений приехать на Украину. В частности, приглашал его и мэр Киева Виталий Кличко.

Папа Римский призывает стороны конфликта к миру, прекращению огня и конструктивному диалогу. Также он выражал солидарность и духовную близость с украинским народом.

Напомним, в конце февраля текущего года понтифик нарушил протокольные процедуры и лично прибыл в посольство Российской Федерации в Ватикане. Оно расположено недалеко от папского города-государства. После беседы со священником посол РФ в Ватикане Александр Авдеев заявил, что Франциск хотел лично узнать о событиях на Украине и в Донбассе.