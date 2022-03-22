Спикер Кремля Песков: Россия не создает никаких специальных структур на территориях Украины, освобожденных от националистов

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22 марта 2022, 14:00

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация не формирует никаких специальных структур на территориях Украины, которые были освобождены от националистов. С соответствующим заявлением выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Россия не создает никаких специальных структур на освобожденных от националистов территориях Украины», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

РФ с 24 февраля осуществляет спецоперацию в соседней стране. Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков указал на то, что переговорный процесс между Москвой и Киевом идет медленнее и менее содержательно, чем хотелось бы.