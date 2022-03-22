Василий Небензя: Россию невозможно исключить из Совета безопасности ООН

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22 марта 2022, 12:56 Источник: РИА Новости

Василий Небензя, MFA Russia/globallook.com

Российскую Федерацию невозможно лишить права членства в Совете безопасности ООН — это не позволяет устав организации, сообщил во вторник постоянный представитель РФ в Совете безопасности ООН Василий Небензя.

«В ответ на вопрос, можно ли лишить [Россию членства в Совбезе ООН], я отвечу — нет, - Это невозможно по Уставу ООН», - сказал Небензя во вторник в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее аналогичным образом ответила на этот вопрос пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. А Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала идею исключения Россию из СБ ООН «маргинальной» и «заведомо не осуществимой».