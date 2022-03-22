Пасечник: войска ЛНР после взятия всей Луганской области продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины

Войска ЛНР после взятия под контроль всей Луганской области продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины. Об этом проинформировал руководитель республики Леонид Пасечник.
«Пасечник заявил, что силы ЛНР после освобождения своей территории продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины», — говорится в публикации, размешенной в Telegram-канале РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что подразделения ЛНР взяли четыре населенных пункта и продолжают уничтожать подразделения 30-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение распространило министерство обороны России.