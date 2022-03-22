Пасечник: войска ЛНР после взятия всей Луганской области продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины

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22 марта 2022, 12:49

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool / globallookpress.com

Войска ЛНР после взятия под контроль всей Луганской области продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины. Об этом проинформировал руководитель республики Леонид Пасечник.

«Пасечник заявил, что силы ЛНР после освобождения своей территории продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины», — говорится в публикации, размешенной в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее сегодня стало известно, что подразделения ЛНР взяли четыре населенных пункта и продолжают уничтожать подразделения 30-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение распространило министерство обороны России.