Представитель китайского МИД Вэньбинь назвал США «главным нарушителем прав человека в мире»

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22 марта 2022, 11:47 Источник: ТАСС

Флаг Китая, Ilya Galakhov/globallook.com

Китайские власти выразили протест США в связи с тем, что Вашингтон ввел санкции против ряда чиновников КНР и готовы принять зеркальные меры. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире - это США. Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ», - заявил дипломат.

В понедельник США ввели санкции против китайских чиновников, которые, по их мнению, связаны с нарушениями прав человека и репрессиями религиозных и этнических меньшинств как в самом Китае, так и за его пределами.

Ван Вэньбинь назвал обвинения Китая клеветой и следствием «политических предрассудков».

«Это нарушение основополагающих принципов международного права», - заявил дипломат.

В понедельник издание Politico рассказало о разногласиях Байдена и Си Цзиньпина в их оценке событий вокруг Украины.