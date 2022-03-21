Politico: переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина показали углубляющийся раскол между их позициями по спецоперации на Украине

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21 марта 2022, 08:41 Источник: Politico

флаг Китая, pixabay.com

В материале издания Politico сообщается, что переговоры главы США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина показали углубляющийся раскол между позициями политиков по спецоперации РФ на Украине.

В статье подчеркивается, что Джо Байден не смог убедить Си Цзиньпина использовать влияние Пекина, чтобы прекратить российскую операцию. Более того, беседа привела к тому, что председатель КНР неявно указал на роль США не только в разжигании украинского кризиса, но и в вопросе Тайваня.

В материале выражается мнение о том, что Китай после вышеуказанной беседы будет укреплять отношения с Россией и выступать против попыток США остановить проведение спецоперации на Украине.