Главы МИД США и Франции обсудили возможность ужесточения санкций в отношении России

Аргументы Недели → Политика 13+

22 марта 2022, 08:18 Источник: ТАСС

Флаги США и Евросоюза, Jens Kalaene/ZB/globallook.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время прошедших в понедельник переговоров обсудили ситуацию вокруг Украины и пришли к выводу о необходимости введения новых санкций в отношении России, сообщает в своем пресс-релизе МИД Франции.

«Главы внешнеполитических ведомств отметили, что в условиях российского наступления необходимо продолжать ужесточать санкции», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что государства-члены Европейского союза работают над пятым пакетом антироссийских санкций и рассматривают возможность ввести в отношении страны нефтяное эмбарго.