Главы МИД США и Франции обсудили возможность ужесточения санкций в отношении России

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время прошедших в понедельник переговоров обсудили ситуацию вокруг Украины и пришли к выводу о необходимости введения новых санкций в отношении России, сообщает в своем пресс-релизе МИД Франции.
«Главы внешнеполитических ведомств отметили, что в условиях российского наступления необходимо продолжать ужесточать санкции», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что государства-члены Европейского союза работают над пятым пакетом антироссийских санкций и рассматривают возможность ввести в отношении страны нефтяное эмбарго.