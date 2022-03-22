Politico:основной темой переговоров Байдена в Европе будет отказ ЕС от российских энергоносителей

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22 марта 2022, 07:43 Источник: ТАСС

Джо Байден, CNP/AdMedia/globallook.com

Одна из главных целей визита Байдена в Европу, который должен состояться 24 марта, - обсуждение возможностей отказа европейских стран от российских энергоносителей, сообщило в понедельник издание Politico со ссылкой на информированные источники.

Издание утверждает, что Байден, которого в поездке будет сопровождать старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, «не сможет помочь Европе избавиться от российского газа».

Как пишет Politico, у американских компаний, которые в настоящее время уже отправляют газ за рубеж, «новых мощностей в ближайшие два года появится немного». При этом авторы статьи указывают, что американский президент не может влиять на политику нефтяных и газовых компаний США, которые сами определяют, в какие страны им продавать свою продукцию с наибольшей выгодой.

Вывод, который делает газета: США «возможно, не смогут сделать много для немедленного урегулирования энергетического кризиса для европейских государств, которые стремятся сократить импорт природного газа из России на две трети в этом году».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен сокращать зависимость от российского газа и уже сейчас отчасти имеет возможность заменять его, пользуясь другими источниками.