Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила о независимости ЕС от поставок газа из России до конца холодного периода

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9 марта 2022, 11:14 Источник: ТАСС

глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Juan Carlos Rojas

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен сокращать зависимость от российского газа и уже сейчас отчасти имеет возможность заменять его, пользуясь другими источниками.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что за минувшие полтора месяца Европейский союз нарастил импорт сжиженного природного газа. "Так что теперь мы независимы от российского газа до конца этой зимы", – подчеркнула утром 9 марта глава ЕК.

Напомним, накануне Еврокомиссия предложила странам Евросоюза план сокращения зависимости от поставок газа из России на 67% до конца 2022 года в связи с конфликтом на Украине.