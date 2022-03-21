Замдиректора Института энергетики и финансов Белогорьев: санкции нужно воспринимать как свершившийся факт

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21 марта 2022, 16:52 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Новые санкции, которые вводят страны Запада против России после начала специальной военной операции на Украине, повлияют не только на российскую, но и на европейскую экономику. Замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает, что сейчас санкции нужно воспринимать не как угрозу, а как свершившийся факт.

"Они крайне тяжело сказываются, и еще скажутся на экономике, как на российской, так и на экономике тех стран, и тех компаний, которые вводят рестрикции", — прокомментировал эксперт заявление заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, сказавшего, что Соединенные Штаты готовы расширить санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.

Белогорьев пояснил, что антироссийские санкции можно условно разделить на вертикальные и горизонтальные, первые вводятся государствами, а вторые вводятся на корпоративном уровне.

Горизонтальные - это тот самый исход зарубежных компаний, который наблюдается в последние дни. "... уход каждой отдельной компании не критичен, но, учитывая насколько этик компаний много, это создает огромные проблемы", - отметил эксперт. "Именно такие, корпоративные санкции носят стихийный характер и не имеют какого-то явного разумного предела, а потому они наносят серьезный удар по обеим сторонам", — подчеркнул специалист в области энергетики и финансов.

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