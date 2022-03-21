Сенатор Иван Абрамов о дефиците тетрапака: соки и молоко можно разливать в стекло и пластиковые бутылки

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21 марта 2022, 16:24 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов предлагает с появлением дефицита тары для соков и молока использовать стеклянные банки и качественные пластиковые бутылки.

Комментируя новости о проблемах с тетрапаком для соков и молока политик заявил о необходимости "осваивать свою технологию, полностью локализовать производство такой упаковки на территории страны".

Иван Абрамов прокомментировал новость издания "Ведомости" о том, что поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары.

Один из крупных производителей продуктов питания сообщил, что на рынке образовался дефицит тетрапака из-за проблем с закупкой комплектующих.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, как и Иван Абрамов, полагает, что альтернативой тетрапаку для молока могут стать пластиковые и стеклянные бутылки, бидоны и "молокоматы" - молочные автоматы.