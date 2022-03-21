Путин рассказал президенту Узбекистана Мирзиёеву о ходе операции на Украине

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21 марта 2022, 14:24 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 марта, в рамках телефонного разговора с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым рассказал о ходе специальной военной операции РФ на Украине.

Согласно последней информации, предоставленной в Кремле, президент Узбекистана с пониманием отнесся о позиции и действиям России.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также обменялись поздравлениями в связи с тридцатой годовщиной установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Узбекистан.