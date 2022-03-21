Путин рассказал президенту Узбекистана Мирзиёеву о ходе операции на Украине

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 марта, в рамках телефонного разговора с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым рассказал о ходе специальной военной операции РФ на Украине.
Согласно последней информации, предоставленной в Кремле, президент Узбекистана с пониманием отнесся о позиции и действиям России.
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также обменялись поздравлениями в связи с тридцатой годовщиной установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Узбекистан.