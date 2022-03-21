Спикер Кремля Песков: степень продвижения на переговорах с Украиной, наверное, не такая, как хотелось бы

Степень продвижения на переговорах между Россией и Украиной, наверное, не такая, как хотелось бы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Степень продвижения на переговорах, наверное, не такая, как хотелось бы, и не такая, как требует динамика развития ситуации для украинской стороны», — процитировал Пескова Telegram-канал ТАСС.
Также спикер Кремля отметил, что члены делегации РФ демонстрируют «гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны».
Ранее сегодня сообщалось, что Минобороны России показало на видео уничтожение центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области.