Песков, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского, заявил, что пока им нечего будет фиксировать

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21 марта 2022, 12:28 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами в понедельник прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому "пока нечего будет фиксировать", поскольку между сторонами нет договоренностей.

Напомним, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что старания Анкары направлены сейчас на то, чтобы состоялась встреча между президентами Российской Федерации и Украины.