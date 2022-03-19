Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что главная задача Стамбула — организация встречи Путина и Зеленского

Старания Турции направлены сейчас на то, чтобы состоялась встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил в субботу в беседе с телеканалом Al Jazeera официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Мы держим свои каналы общения с обеими сторонами открытыми. Это очень важно, и наши старания направлены на то, чтобы организовать прямую встречу президентов России и Украины»,- заявил Калын.
Он напомнил, что именно в Турции состоялись российско-украинские переговоры на уровне министров иностранных дел, в ходе которых главы МИД Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба осбудили, в том числе возможность встречи президентов двух государств.
«Сегодня главная задача организовать встречу на высшем уровне»,- подчеркнул представитель Эрдогана.