Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что главная задача Стамбула — организация встречи Путина и Зеленского

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19 марта 2022, 21:48 Источник: "Интерфакс"

Встреча Лаврова и Кулебы в Анталье, 10 марта, Turkish Foreign Ministry/globallook.com

Старания Турции направлены сейчас на то, чтобы состоялась встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил в субботу в беседе с телеканалом Al Jazeera официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы держим свои каналы общения с обеими сторонами открытыми. Это очень важно, и наши старания направлены на то, чтобы организовать прямую встречу президентов России и Украины»,- заявил Калын.

Он напомнил, что именно в Турции состоялись российско-украинские переговоры на уровне министров иностранных дел, в ходе которых главы МИД Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба осбудили, в том числе возможность встречи президентов двух государств.

«Сегодня главная задача организовать встречу на высшем уровне»,- подчеркнул представитель Эрдогана.