Экс-советник Трампа Роджер Стоун: Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты, а не для нападения

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21 марта 2022, 09:09

Роджер Стоун, Michael Ares / globallookpress.com

Российская Федерация осуществляет специальную операцию на территории Украины для защиты, а не для нападения. На это указал Роджер Стоун, являвшийся советником американского политика Дональда Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года.

«Бывший советник Трампа заявил, что Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты, а не для нападения», — пишет Telegram-канал «RT на русском».

По словам Стоуна, на Украине «есть биолаборатории, которые финансируются за счет наших налогов и готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ».

«Путин действует оборонительно, он не действует наступательно», — отметил экс-советник.

Как сообщалось ранее в понедельник, украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что армия страны в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город.