Политолог Джейкобс в разговоре с The Guardian выразил мнение, что президентство Байдена «проклято»

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21 марта 2022, 09:12 Источник: The Guardian

президент США Джо Байден, Rod Lamkey/Keystone Press Agency

Издание The Guardian сообщает, что президентство Джо Байдена в течение четырнадцати месяцев сопровождается кризисами. В частности, речь идет о пандемии COVID-19, инфляции и кризисе на Украине.

Политолог Ларри Джейкобс в разговоре с сотрудниками The Guardian выразил мнение, что "президентство Джо Байдена проклято". Издание отметило, что стоимость бензина в Соединенных Штатах на прошлых выходных достигла рекорда – 4,43 доллара за галлон, причем цены увеличивались еще до начала спецоперации РФ на Украине.

Президент США, однако, обвинил российского лидера Владимира Путина в инфляции на американской территории.