Крымский депутат Гемпель призвал Киев не мешкать с признанием российского статуса полуострова

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21 марта 2022, 07:48 Источник: РИА "Новости"

Крым, pixabay.com

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил мнение, что официальному Киеву не стоит мешкать с признанием российского статуса Крыма.

Юрий Гемпель подчеркнул, что признание полуострова со стороны Украины в настоящий момент необходимо не столько жителям Крыма, сколько Украине, поскольку это позволит ей сохраниться как государству.

Депутат отметил, что российская сторона рекомендует украинской не мешкать с вышеуказанным решением. Гемпель добавил, что для крымчан важно, что Россия и россияне поддержали и признали их выбор в 2014 году.