В Крым прибыло более 10 тысяч беженцев из Мариуполя, их машины заправляют бесплатно

Сообщается, что около 11 тысяч человек прибыли на полуостров. В основном это жители Мариуполя.
Информация поступает со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи крымского правительства.
При этом, не сообщая названия бренда, говорится, что один из крымских нефтетрейдеров заправляет машин беженцев бесплатным топливом, так как у многих оно заканчивается.
На границу доставлена также гуманитарная помощь – продукты, средства гигиены, теплые вещи.
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