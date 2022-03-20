В Крым прибыло более 10 тысяч беженцев из Мариуполя, их машины заправляют бесплатно

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20 марта 2022, 12:47 Источник: Аргументы Недели - Крым

Сообщается, что около 11 тысяч человек прибыли на полуостров. В основном это жители Мариуполя.



Информация поступает со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи крымского правительства.



При этом, не сообщая названия бренда, говорится, что один из крымских нефтетрейдеров заправляет машин беженцев бесплатным топливом, так как у многих оно заканчивается.



На границу доставлена также гуманитарная помощь – продукты, средства гигиены, теплые вещи.