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В Крым прибыло более 10 тысяч беженцев из Мариуполя, их машины заправляют бесплатно

, 12:47 Источник: Аргументы Недели - Крым

В Крым прибыло более 10 тысяч беженцев из Мариуполя, их машины заправляют бесплатно

Сообщается, что около 11 тысяч человек прибыли на полуостров. В основном это жители Мариуполя.

Информация поступает со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи крымского правительства.

При этом, не сообщая названия бренда, говорится, что один из крымских нефтетрейдеров заправляет машин беженцев бесплатным топливом, так как у многих оно заканчивается.

На границу доставлена также гуманитарная помощь – продукты, средства гигиены, теплые вещи.

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