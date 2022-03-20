Йенс Столтенберг: нельзя допустить, чтобы ситуация на Украине переросла в войну между НАТО и Россией

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20 марта 2022, 17:19

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, IMAGO/Dwi Anoraganingrum / globallookpress.com

Нельзя допустить, чтобы ситуация на Украине переросла в войну между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Генсек НАТО о возможности введения бесполетной зоны над Украиной: нельзя допустить, чтобы этот конфликт перерос в войну между альянсом и Россией», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в воскресенье, Столтенберг заявил, что НАТО наращивает поддержку Киева на военном и финансовом направлениях.