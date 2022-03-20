Владимир Зеленский подписал указ о едином вещании для всех телеканалов на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

20 марта 2022, 15:46

В. Зеленский, офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о едином телевещании на Украине. Согласно указу Зеленского обеспечивается объединение всех общенациональных телеканалов на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном марафоне «Єдині новини #UАразом».

Депутат фракции «Европейская солидарность», основатель телеканала «Эспресо» Николай Княжицкий раскритиковал решение украинских властей.

Офис Зеленского опубликовал документ на своем сайте. Указ гласит, что "в условиях военного положения реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой осуществляется путём объединения всех общенациональных телеканалов... на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном информационном марафоне «Єдині новини #UАразом»".

Княжицкий выразил мнение, что при этом в эфире имеют право вещать только «Интер», «Плюс», «Украина» и ICTV, - передает RT.

Депутат написал пост в Facebook: "Это незаконно и несправедливо... Народ борется за свободу, а не за диктатуру... Обращаюсь лично ко всем депутатам Европарламента, конгресса и сената США, парламентариям стран ЕС по этому вопросу".

Зеленский в феврале сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.