Володин назвал приостановку деятельности 11 политических партий в Украине очередной ошибкой Зеленского

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20 марта 2022, 11:07 Источник: Telegram

Фото с сайта офиса президента Украины.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал очередной ошибкой Зеленского решение приостановить деятельность 11 политических партий в Украине на период военного положения в стране.

В воскресенье Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение на время военного положения в стране в связи со спецоперацией РФ приостановить деятельность 11 партий, в том числе «Оппозиционной платформы — за жизнь» и «Партии Шария». Сделано это, по словам президента Зеленского, с учетом «связи некоторых политических структур» с Россией.

Володин, комментируя этот шаг в своем телеграм-канале, назвал его «практикой затыкания рта неугодным».

«Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актером, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещенных партий есть парламентские. Ему необходимо было встречаться с ними, вести диалог. Он не захотел. Как, впрочем, не захотел диалога с ЛНР и ДНР, предпочтя этому войну», - написал Володин.