Зеленский: переговоры с Россией непросты и неприятны, но они необходимы

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20 марта 2022, 08:24 Источник: Telegram

Фото с сайта офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимыми переговоры с Россией, несмотря на то, что переговорный процесс идет непросто. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в ночь на воскресенье в его официальном телеграм-канале.

«Уверен, вы понимаете, что переговоры непросты и неприятны. Но они необходимы. Ибо это — о жизни»,— сказал Зеленский.

По его словам, Киев всегда выступал за мирное решение конфликта. «Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас»,— подчеркнул он.

Зеленский рассказал также о состоявшемся в субботу разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Говорили о нашем взаимодействии. О поиске решения для мира, для освобождения наших территорий. Для спасения наших людей», - заявил президент Украины.

Переговоры России и Украины начались 28 февраля. В настоящее время они ведутся в режиме видеосвязи. Как сообщил в пятницу глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, стороны максимально сблизили позиции, касающиеся нейтрального статуса Украины.