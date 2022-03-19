Экс-помощник американского президента Болтон: США должны применить к России стратегию Рональда Рейгана

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19 марта 2022, 22:42 Источник: ТАСС

Джо Байден, Chris Kleponis/globallook.com

Президент США Джо Байден и НАТО допустили стратегическую ошибку по отношению к России, из-за чего в Европе сейчас развернулась крупнейшая после 1945 года битва, считает бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что в Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», - заявил Болтон в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его мнению, это было большим стратегическим просчетом, так как руководству России лучше не позволять «заглядывать в карты противника».

«Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», - заявил Болтон.

Он считает, что США необходимо обратиться к «стратегии Рональда Рейгана», которая сочетала в себе жесткую позицию в отношении руководства России и поддержку оппозиции.

Ранее Байден заявил, что ситуация в Украине способна перерасти в «долгую и сложную битву».