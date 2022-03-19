Аргументы Недели Политика 13+

Экс-помощник американского президента Болтон: США должны применить к России стратегию Рональда Рейгана

, 22:42 Источник: ТАСС

Экс-помощник американского президента Болтон: США должны применить к России стратегию Рональда Рейгана
Джо Байден, Chris Kleponis/globallook.com

Президент США Джо Байден и НАТО допустили стратегическую ошибку по отношению к России, из-за чего в Европе сейчас развернулась крупнейшая после 1945 года битва, считает бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что в Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», - заявил Болтон в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его мнению, это было большим стратегическим просчетом, так как руководству России лучше не позволять «заглядывать в карты противника».

«Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», - заявил Болтон.

Он считает, что США необходимо обратиться к «стратегии Рональда Рейгана», которая сочетала в себе жесткую позицию в отношении руководства России и поддержку оппозиции.

Ранее Байден заявил, что ситуация в Украине способна перерасти в «долгую и сложную битву». 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Последняя группа сотрудников Посольства Республики Беларусь покинула территорию Украины

Посольство Республики Беларусь на Украине эвакуировано, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол. «Заблокированы были украинской стороной все финансовые счета, созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно. Мы находились фактически на осадном положении, поэтому руководством, министерством иностранных дел страны было принято решение об эвакуации посольства», - заявил Игорь Сокол.