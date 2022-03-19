Замглавы Китайского МИД Лэ Юйчэн: США и НАТО должны наладить диалог с Россией по ситуации в Украине

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн обвинил США и НАТО в том, что своей политикой они спровоцировали украинский кризис, и теперь они должны наладить диалог с Россией, сообщает в субботу Associated Press.
Лэ Юйчэн отметил, что после «холодной войны» НАТО не только не прекратила своего существования, но и продолжила расширяться. Войска альянса принимали участие в конфликтах в разных частях света: Югославии, Сирии, Ираке, Афганистане. Расширение и укрепление НАТО, по словам дипломата, повлияло на то, что Россия стала ощущать угрозу своей безопасности.
«Если загонять в угол большую страну, в особенности - ядерную державу, это может привести к ужасным последствиям», - заявил Лэ Юйчэн.
Он призвал США и НАТО к диалогу с Россией как по украинскому кризису, так и по вопросам безопасности.
«США и НАТО следует наладить диалог с Россией, чтобы обсудить суть украинского кризиса. Также это нужно, чтобы устранить опасения по теме безопасности как России, так и Украины», - приводит слова замминистра Associated Press.