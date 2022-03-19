The Washington Post: на Западе опасаются, что Зеленский готов пойти на слишком большие уступки в переговорах с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

19 марта 2022, 19:23 Источник: ТАСС

Флаги России и Украины на переговорах в Белоруссии, Lu Jinbo/XinHua/globallook.com

В США и ряде других стран НАТО считают «противоречивыми» сигналы в отношении переговоров Москвы и Киева и опасаются, что Украина может пойти на слишком большие уступки, говорится в опубликованной в субботу статье The Washington Post.

Ссылаясь на чиновников и дипломатов ряда западных государств, издание пишет, что Зеленский «оказался перед мучительным выбором на переговорах с Россией». Он готов рассмотреть возможность уступок Москве, однако «конкретные составляющие каких-либо мирных договоренностей, которые его правительство может обсуждать с Москвой, являются загадкой для лидеров западных стран», пишет издание.

Источники называют перспективы заключения мирного соглашения в ближайшее время «мрачными», а появляющаяся регулярно информация о том, что Киев близок к подписанию договоренностей «только усиливает тревогу относительно того, в каком направлении идут переговоры».

Собеседники издания беспокоятся, что уступки Киева могут оказаться слишком большими. Кроме того, как утверждается в статье, некоторые страны восточного фланга НАТО и вовсе «выступают против мирных договоренностей».

16 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции сторон на переговорах с Россией звучат уже реалистичнее.