Глава МИД РФ Лавров: Москва не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом

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19 марта 2022, 15:23

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Москва не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Лавров заявил, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом: посмотрим, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали», — процитировал руководителя МИД Telegram-канал РИА Новости.

Как сообщалось ранее в субботу, Сергей Лавров, говоря о специальной операции на Украине, указал, что Москве удалось сорвать антироссийский проект Запада. Также министр отметил, что политику украинского президента Владимира Зеленского трудно воспринимать всерьез.