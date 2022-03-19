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Кадыров сообщил о прибытии в Украину батальона добровольцев из Чеченской Республики

, 15:17 Источник: Telegram

Кадыров сообщил о прибытии в Украину батальона добровольцев из Чеченской Республики
Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в субботу в своем телеграм-канале о прибытии в Украину батальона чеченских добровольцев.

«Наши бойцы с первых дней начала специальной военной операции на Украине сражаются с боевиками националистических батальонов. На подмогу к своим братьям из Чеченской Республики рвутся тысячи добровольцев», - написал он.

Он сообщил, что в субботу целый батальон таких добровольцев прибыл в Украину.

«Сегодня принять участие в этой благородной миссии <...> на Украину прибыл целый батальон добровольцев. Новоприбывших встретил мой дорогой брат Адам Делимханов», - написал Кадыров.

Он отметил, что главная цель добровольцев - «освободить из многолетнего заточения братский украинский народ».

Ранее Кадыров пригрозил карательными мерами «украинским националистам», которые не сложат добровольно оружие. 

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