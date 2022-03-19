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Лукашенко выразил мнение, что сохранение СССР позволило бы сейчас избежать множества конфликтов

, 13:39 Источник: ТАСС

Лукашенко выразил мнение, что сохранение СССР позволило бы сейчас избежать множества конфликтов
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил мнение, что, если бы СССР сохранился, сейчас можно было бы избежать множества конфликтов, причина которых кроется в однополярном мироустройстве.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Западу и США всегда приходилось считаться с позицией Советского Союза. Кроме того, по словам политика, у СССР были хорошие, дружеские отношения с Японией, несмотря на наличие ряда проблем.

Президент Белоруссии уточнил, что ранее мир был многополярным, вследствие чего один полюс всегда уравновешивал другой. Теперь же происходит монополизация планеты Соединенными Штатами.

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