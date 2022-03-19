Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что ситуация на Украине указывает на необходимость реформирования системы ООН

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19 марта 2022, 13:18 Источник: ТАСС

глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в субботу, 19 марта, что ситуация на Украине продемонстрировала необходимость реформирования системы Организации Объединенных Наций.

Мевлют Чавушоглу в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с японским коллегой Есимасой Хаяси подчеркнул, что стороны обсудили происходящее на Украине.

Руководитель турецкого МИД уточнил, что эта ситуация продемонстрировала – система ООН нуждается в проведении реформ, причем в первую очередь речь идет о внесении изменений в функционирование Совбеза организации.