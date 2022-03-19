Володин заявил, что США и НАТО следует прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину

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19 марта 2022, 09:49 Источник: Telegram

спикер Госдумы Вячеслав Володин, Kremlin Pool, globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что странам Запада вместе с США следует прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину и сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи мирным жителям.

Вячеслав Володин заметил, что ООН в настоящий момент необходимо определиться и не руководствоваться двойными стандартами. Спикер ГД подчеркнул, что если Запад хочет скорейшего мира, то придется незамедлительно принять определенные решения, в частности, страны Североатлантического альянса должны прекратить поставки оружия и отправку наемников на украинскую территорию.

По словам Володина, гибель мирных граждан на Украине является "прямой ответственностью Вашингтона и Брюсселя".