Си Цзиньпин: США и НАТО должны установить диалог с Россией и учесть ее обеспокоенность вопросами безопасности

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18 марта 2022, 20:06 Источник: ТАСС

Си Цзиньпин, Ju Peng/XinHua/globallook.com

Председатель КНР Си Цзиньпин во время состоявшегося в пятницу разговора с Джо Байденом призвал США и НАТО к диалогу с Россией, говорится в сообщении МИД Китая по итогам переговоров.

«США и НАТО также должны продвигать диалог с Россией, устранить обеспокоенности РФ и Украины в области безопасности и подлинную причину украинского кризиса», - цитирует китайского лидера МИД КНР.

Ведомство также приводит слова Си Цзиньпина о том, что Китай выступает против войны «в соответствии со своими историческими и культурными традициями» и намерен твердо придерживаться Устава ОНН и «основополагающих принципов международных отношений».

Разговор лидеров США и Китая состоялся в пятницу в формате видеосвязи.