Мединский: говорить о встрече президентов России и Украины можно будет только после того, как будет согласован текст договора

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18 марта 2022, 19:29 Источник: ТАСС

Флаги России и Украины на переговорах в Белоруссии, Lu Jinbo/XinHua/globallook.com

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться лишь после того, как будет подготовлен, согласован и парафирован главами МИД текст договора. Об этом он сказал в пятницу на брифинге для журналистов.

Комментируя заявление советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что встреча на высшем уровне может состояться уже в ближайшей перспективе, Мединский сказал, что не готов говорить на эту тему.

«Прежде, чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, [договор] будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств», - сказал он.