Подоляк: встреча Путина и Зеленского может состояться в течение ближайших недель

Аргументы Недели → Политика 13+

17 марта 2022, 17:09

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться в течение ближайших недель. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель», — процитировал Подоляка Telegram-канал ТАСС.

По словам советника офиса главы Украины, согласование соглашения между Москвой и Киевом, вероятно, займет от нескольких дней до полутора недели.

Ранее сегодня сообщалось, что российская артиллерия уничтожила в Киевской области позиции националистов, обнаруженные с помощью беспилотника.