Подоляк: встреча Путина и Зеленского может состояться в течение ближайших недель

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться в течение ближайших недель. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«Встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно, в течение ближайших недель», — процитировал Подоляка Telegram-канал ТАСС.
По словам советника офиса главы Украины, согласование соглашения между Москвой и Киевом, вероятно, займет от нескольких дней до полутора недели.
Ранее сегодня сообщалось, что российская артиллерия уничтожила в Киевской области позиции националистов, обнаруженные с помощью беспилотника.