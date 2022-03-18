Мединский: Москва и Киев находятся «где-то на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках переговоров

Москва и Киев находятся «где-то на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках проходящих переговоров. Соответствующее заявление, информирует Telegram-канал РИА Новости, сделал руководитель российской делегации Владимир Мединский.
«Москва и Киев находятся "где-то на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса, заявил Мединский», — говорится в публикации TG-канала.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Как сообщалось ранее в пятницу, Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что чеченские бойцы освобождают в городе Мариуполе здание за зданием.