Мединский: Москва и Киев находятся «где-то на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках переговоров

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18 марта 2022, 18:49

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, Federation Council of Russia / globallookpress.

Москва и Киев находятся «где-то на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках проходящих переговоров. Соответствующее заявление, информирует Telegram-канал РИА Новости, сделал руководитель российской делегации Владимир Мединский.

«Москва и Киев находятся "где-то на полпути" по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса, заявил Мединский», — говорится в публикации TG-канала.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Как сообщалось ранее в пятницу, Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что чеченские бойцы освобождают в городе Мариуполе здание за зданием.