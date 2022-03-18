Си Цзиньпин: кризис в Украине — это не то, что хотел бы наблюдать Китай

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18 марта 2022, 18:08 Источник: "Интерфакс"

Си Цзиньпин, Li Gang/XinHua/globallook.com

Конфликт в Украине не отвечает ни чьим интересам. Более всего международному сообществу следует ценить мир и безопасность. Об этом, как передает телеканал CGTN, китайский лидер Си Цзиньпин сказал во время общения с президентом США Байденом по каналам видеосвязи в пятницу.

«Страны не должны доходить до такого состояния, чтобы встречаться на поле боя. Конфликт и конфронтация не отвечают чьим-либо интересам. Мир и безопасность - это то, что международному сообществу следует ценить более всего», - цитирует Си Цзиньпина телеканал.

Кроме того, лидер КНР заявил, что кризис в Украине - это не то, что хотел бы наблюдать Китай.

По сообщениям китайских СМИ, главы США и Китая обсудили также состояние американо-китайских отношений.

Перед началом разговора Байдена и Си Цзиньпина, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что президент США намерен призвать своего китайского коллегу оказать воздействие на Владимира Путина для урегулирования ситуации в Украине.