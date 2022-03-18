Глава ДНР Денис Пушилин заявил о близости победы в Донбассе

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18 марта 2022, 17:05

Глава ДНР Денис Пушилин, denis-pushilin.ru / globallookpress.com

Руководитель ДНР Денис Пушилин заявил о близости победы в Донбассе. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Победа в Донбассе близка, заявил Пушилин», — говорится в процитированной публикации.

Также TG-канал проинформировал, что лидер ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил комендантский час с 21.00 до 05.00 на территориях Луганской области, взятых под контроль силами республики в ходе наступления.

Как сообщалось ранее сегодня, Рамзан Кадыров отметил, что чеченские бойцы освобождают в городе Мариуполе здание за зданием. Соответствующий пост глава Чеченской Республики разместил в своем Telegram-канале.