Глава ДНР Денис Пушилин заявил о близости победы в Донбассе

Руководитель ДНР Денис Пушилин заявил о близости победы в Донбассе. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».
«Победа в Донбассе близка, заявил Пушилин», — говорится в процитированной публикации.
Также TG-канал проинформировал, что лидер ЛНР Леонид Пасечник своим указом установил комендантский час с 21.00 до 05.00 на территориях Луганской области, взятых под контроль силами республики в ходе наступления.
Как сообщалось ранее сегодня, Рамзан Кадыров отметил, что чеченские бойцы освобождают в городе Мариуполе здание за зданием. Соответствующий пост глава Чеченской Республики разместил в своем Telegram-канале.