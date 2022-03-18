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Российским и белорусским официальным лицам и дипломатам запретили вход в здания Европарламента

, 15:21 Источник: ТАСС

Российским и белорусским официальным лицам и дипломатам запретили вход в здания Европарламента
Здание Европарламента в Брюсселе, Heinz-Dieter Falkenstein/globallook.com

С 18 марта официальные лица и дипломаты России и Белоруссии не смогут посещать комплексы зданий Европарламента в Страсбурге и Брюсселе. Об этом в пятницу написала в своем Twitter президент Европарламента Роберта Метсола.

«С сегодняшнего дня дипломатическому и государственному персоналу России и Белоруссии запрещено входить в здания Европарламента. В Доме демократии  не место тем, кто разрушает демократический миропорядок», - написала Метсола.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе, вход в здания Европарламента для российских дипломатов был затруднен уже давно — с начала пандемии COVID-19.

Во вторник Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за немедленный выход РФ из организации. 

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