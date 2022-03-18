Кулеба заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным «хоть завтра»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 марта 2022, 14:38 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 18 марта, заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным "хоть завтра, хоть послезавтра".

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если президент России проявит готовность к встрече с украинским коллегой, то контакт может состояться в ближайшие дни. Глава Украинского МИД добавил, что Владимир Зеленский к этой встрече готов. Уточняется, что у политика есть четкая, сформулированная по всем вопросам позиция.

Кулеба также отметил, что существует конкуренция и даже соревнования между разными странами, чтобы принять возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.